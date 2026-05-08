В Новосибирске станцию метро «Площадь Ленина» могут закрыть 9 мая

В Новосибирске 9 мая могут ограничить доступ на станцию метро «Площадь Ленина». Речь идет о возможном закрытии входов и выходов в утренние и вечерние часы. Об этом сообщили в мэрии.
С 07:30 до 12:00 и с 21:00 до 23:00 станция может не работать для пассажиров. Окончательное решение примет оперативный штаб Управления МВД по Новосибирску. Если его примут, то войти и выйти на «Площади Ленина» в эти промежутки времени будет нельзя.
При этом режим работы вестибюлей и эскалаторов на других станциях, а также в ночь с 9 на 10 мая останется без изменений. Пассажирам рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать возможные временные неудобства.
