В Новосибирске станцию метро «Площадь Ленина» могут закрыть 9 мая

Новосибирцев предупредили о возможном закрытии станции метро «Площадь Ленина» 9 мая. Фото: Ангелина ВАЙГЕЛЬ.

В Новосибирске 9 мая могут ограничить доступ на станцию метро «Площадь Ленина». Речь идет о возможном закрытии входов и выходов в утренние и вечерние часы. Об этом сообщили в мэрии.

С 07:30 до 12:00 и с 21:00 до 23:00 станция может не работать для пассажиров. Окончательное решение примет оперативный штаб Управления МВД по Новосибирску. Если его примут, то войти и выйти на «Площади Ленина» в эти промежутки времени будет нельзя.

При этом режим работы вестибюлей и эскалаторов на других станциях, а также в ночь с 9 на 10 мая останется без изменений. Пассажирам рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать возможные временные неудобства.

