В Новосибирской области с начала года произошло 33 аварии с пьяными водителями

33 аварии с пьяными водителями зарегистрировали в Новосибирской области с начала года.

33 дорожных происшествия с участием нетрезвых водителей произошло в Новосибирской области за первые четыре месяца 2026 года. 47 человек получили травмы в этих авариях. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

В Новосибирске за этот период зарегистрировали 12 ДТП с пьяными водителями. В этих авариях пострадали 18 человек.

В Госавтоинспекции подчеркивают, что аварии по вине пьяных водителей отличаются «особой тяжестью» последствий. Одно неверное решение может привести к серьезным результатам для водителя и окружающих людей.

За пьяное вождение автомобилистам грозит штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение прав до двух лет. Повторное нарушение правил влечет за собой уголовную ответственность. Сумма штрафа в этом случае может составить до 300 тысяч рублей. Также виновный может лишиться свободы на срок до двух лет. Управлять машиной в этом случае запретят на три года.

