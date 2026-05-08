Продюсер Бабичев раскритиковал новую песню Долиной после скандала с квартирой

Эксперт назвал композицию попыткой продолжить обсуждение громкой истории

После скандала с квартирой в Хамовниках народная артистка России Лариса Долина выпустила песню «Момент истины», в которой затронула тему тяжелых испытаний и сравнила себя с Иисусом Христом.

Музыкальный продюсер Евгений Бабичев в беседе с изданием «Абзац» заявил, что такой шаг вряд ли поможет певице вернуть симпатию аудитории.

По мнению эксперта, тема скандала уже слишком долго обсуждается в медиапространстве, а выпуск подобной композиции выглядит как попытка продолжить внимание к истории.

— На мой взгляд, выпуск этой песни — это продолжение спекуляции. Может быть, понравилось такое внимание, — отметил Бабичев.

Продюсер добавил, что у Долиной по-прежнему высокий уровень вокального мастерства и большой музыкальный опыт, однако отношение части публики после скандала изменилось.

Он также посоветовал артистке сменить творческий акцент и перестать возвращаться к теме ситуации с квартирой.

