В Кузбассе вертолет санавиации вылетел за рабочим после падения с высоты

Мужчина получил тяжелые травмы во время ремонта школы

В поселке Теба Кемеровской области развернули спасательную операцию с участием санитарного вертолета ради 40-летнего рабочего, который сорвался с высоты шести метров. Об этом пишет VSE42.RU.

ЧП произошло 6 мая во время ремонта в местной школе. Как сообщили в Кузбасском центре медицины катастроф, мужчина получил тяжелые травмы, включая черепно-мозговую травму, переломы черепа и конечностей. После падения пострадавший находился без сознания.

Ситуацию осложняло отсутствие нормальных дорог — быстро доставить мужчину в больницу наземным транспортом было невозможно. В результате к месту происшествия направили медицинский вертолет.

Воздушное судно добралось до посёлка примерно за 35 минут. Однако посадить вертолёт удалось только с третьей попытки из-за отсутствия подходящей площадки.

На месте врачи провели экстренную помощь: установили катетеры, ввели обезболивающие препараты и подготовили пациента к транспортировке. После этого мужчину на вакуумном матрасе доставили в Новокузнецк, а затем госпитализировали в НГКБ №1.

