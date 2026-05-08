НовостиПроисшествия8 мая 2026 23:30

В Новосибирске суд не смягчил арест омичу за убийство инвалида

Обвиняемый насмерть забил беспомощного мужчину деревянным молотком
Никита МАНЬКО
Обвиняемый не смог выйти из СИЗО.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске Пятый апелляционный суд не смягчил арест омичу, жестоко убившего инвалида. Апелляционную жалобу осужденного рассмотрели 8 мая.

Убийство произошло в феврале прошлого года в Омске. Гость распивал спиртное с 45-летним инвалидом-колясочником, вспыхнула ссора. Мужчина жестоко избил хозяина квартиры руками, ногами и деревянным молотком, потерпевший скончался на месте.

Тело погибшего обнаружили соседи через несколько дней, следователи возбудили уголовное дело об убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии с особой жестокостью. Подозреваемого задержали, он частично признал вину.

После задержания суд отправил обвиняемого в СИЗО, 20 апреля 2026 года Омский областной суд в очередной раз продлил обвиняемому меру пресечения на полгода. Его адвокат обжаловал решение.

- Судебная коллегия Пятого апелляционного суда проверила законность и обоснованность решения, оставив его в силе. Жалобы оставлены без удовлетворения, - сообщили КП-Новосибирск в пресс-службе Пятого апелляционного суда общей юрисдикции.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX