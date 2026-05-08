В Новосибирске возложили цветы к мемориалу «Раненый воин»

Память погибших почтили на Заельцовском кладбище. Фото: мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

Сегодня на Заельцовском кладбище в Новосибирске прошла церемония возложения цветов к мемориалу «Раненый воин». Участники почтили память защитников Отечества и погибших в годы Великой Отечественной войны. Об этом написал мэр Максим Кудрявцев в своем телеграм-канале.

Во время памятного мероприятия прозвучали слова о важности сохранения исторической правды и преемственности поколений.

— За каждым именем, за каждым памятником стоит человеческая судьба и великий подвиг. Сегодня наша задача — беречь эту связь времён, — отметили участники церемонии.

В Новосибирске подчеркнули, что память о героях — это не только цветы и минуты молчания, но и ответственность за сохранение ценностей, за которые сражались предки.

