В Саратове планируют открыть Суворовское училище к 2030 году

Суворовское училище планируют открыть в Саратове.

В Саратове к 2030 году планируют открыть Суворовское военное училище. Подготовка к реализации проекта уже началась. Главной задачей сейчас остается поиск подходящего земельного участка. Для такого объекта требуется не менее 20 гектаров площади. Об этом пишет «Саратов 24».

Территорию бывшего Саратовского авиационного завода считают одним из вариантов размещения училища. Ранее власти вернули в государственную собственность 271 гектар земли, которая принадлежала этому предприятию.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что свободные участки в городе найти сложно, так как многие площади передали в частные руки. Возвращенная земля завода позволяет реализовать масштабный проект.

