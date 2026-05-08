Новосибирцам напомнили о дополнительном общественном транспорте вечером 9 мая

Дополнительный транспорт развезет жителей Новосибирска после праздника. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 9 мая после завершения праздничных мероприятий организуют дополнительные рейсы общественного транспорта. Автобусы, троллейбусы и трамваи соберут на крупных пересадочных узлах, чтобы горожане могли добраться в отдаленные районы. Об этом сообщили в мэрии.

У метро «Речной вокзал» в 21:00 пассажиров будут ждать автобусы № 8, 9, 13, 21, 36 и 54. В 22:45 от станции «Октябрьская» отправятся автобусы № 18, 97 и троллейбус № 10.

На площади Калинина и у вокзала «Новосибирск-Главный» транспорт соберется к 22:40. Горожан будут развозить автобусы № 3, 14, 27, 30, 34, 53, 96, а также троллейбусы № 5 и 23. От метро «Золотая Нива» в 22:40 пойдет автобус № 90.

Для жителей левого берега основным пунктом станет площадь Маркса. В 22:30 отсюда поедут автобусы № 16, 29, 43, 57, 60 и троллейбусы № 7, 8, 29. От станции «Студенческая» в это же время можно будет уехать на автобусах № 45 и 68.

Трамвайный маршрут № 13 будет работать на правом берегу. Вагоны отправятся от остановок «Улица Мостовая» и «Улица Зыряновская» в 22:20. Также троллейбусы № 7 будут ждать людей на улице Восход в сторону левого берега и автовокзала.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX