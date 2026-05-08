Легковой автомобиль и несколько грузовиков столкнулись под Кемеровом

Легковушка и несколько грузовиков столкнулись в Кемеровской области.

Днем 8 мая в поселке Ясногорский Кемеровской области случилась серьезная авария. На дороге из Кемерова в Топки столкнулись легковой автомобиль и несколько грузовиков. Удар был сильным и пришелся на боковую часть легковушки, в результате чего транспортное средство получило критические повреждения. Об этом пишет «Сiбдепо».

Из-за столкновения движение по участку федеральной трассы Р-255 «Сибирь» стало затруднительным. На месте происшествия сейчас работают сотрудники экстренных служб и спасатели МЧС.

Информация о пострадавших пока не поступала, врачи и полиция уточняют все детали случившегося.

