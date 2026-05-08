Жительницу Новосибирской области обвинили в финансировании экстремизма

Суд избрал меру пресечения сибирячке, обвиняемой в финансировании экстремистской организации. Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

Центральный районный суд Новосибирска 8 мая выбрал меру пресечения для местной жительницы, которая обвиняется в финансировании экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

По версии следствия, в период с августа 2021 года по февраль 2022 года она перевела 3,5 тысячи рублей организации, которая признана экстремистской.

Следователь попросил суд ограничить свободу сибирячке на время разбирательства. Суд удовлетворил это ходатайство и отправил женщину под домашний арест до 7 июля 2026 года. Решение суда пока не вступило в законную силу.

