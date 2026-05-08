Суд в Кузбассе приговорил отца и его сожительницу к срокам за истязание дочери

Двоих жителей Кузбасса осудили за систематические избиения малолетней девочки.

В Кемеровской области суд вынес приговор мужчине и его сожительнице по делу об издевательствах над маленькой девочкой. Следствие установило, что отец бил свою дочь кожаным ремнем, кипятильником и шнуром. Удары приходились по голове и телу ребенка. Сожительница мужчины также избивала девочку ремнем от сумки и шнуром от зарядки. Кроме того, она таскала ребенка за волосы и бросала на мебель. В бане женщина ударила девочку металлическим ковшом по лицу, из-за чего на носу остался шрам. Об этом пишет «Сiбдепо».

На теле ребенка врачи зафиксировали многочисленные синяки и ссадины. Во время процесса женщина пыталась переложить всю вину на отца девочки, но суд не принял эти доводы. Обоих подсудимых признали виновными. Отца приговорили к 4 годам и 1 месяцу колонии общего режима. Его сожительница получила 4 года лишения свободы.

Осужденных взяли под стражу прямо в зале суда. Кроме тюремного срока, они должны выплатить девочке 200 тысяч рублей за причиненные страдания.

