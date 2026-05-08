В реке Омь Новосибирской области зафиксирован максимальный уровень воды

Подъем воды в реке Омь Новосибирской области достиг пика. Фото: пресс-служба администрации города Куйбышева

В Новосибирской области зафиксирован максимальный уровень воды в реке Омь. Показатель подъема реки достиг максимума, который наблюдался последний раз 12 лет назад. Подробности рассказали в пресс-службе администрации города Куйбышева.

Уровень воды в Оми составил 687 см, что соответствует показателю 2014 года. Как пояснили в администрации, ситуация на реке находится под постоянным мониторингом ответственных структур.

Последний раз максимальный уровень воды в Оми фиксировали в 2014 году. Фото: пресс-служба администрации города Куйбышева

Городские службы Куйбышева перешли на усиленный режим работы. Специалисты оперативно укрепляют дамбы и уязвимые участки глиной и привлекают дорожно-строительную технику, чтобы не допустить подтопления. Активные работы идут сразу на нескольких улицах: Школьной, Абросимова, 1-ой Красноармейской, Полевой, Лазурной (в районе Гидропоста) и Советской.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX