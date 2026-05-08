На улице Выборной в Новосибирске начали укладывать пробный слой асфальта

Дорожные службы начали ремонт участка улицы Выборной. Фото: канал Максима Кудрявцева в МАКС

На улице Выборной в Новосибирске начался новый этап дорожных работ. На участке длиной 150 метров рабочие приступили к пробной укладке верхнего слоя асфальта. Для этого специалисты используют щебеночно-мастичную смесь. Такой состав отличается высокой прочностью и помогает защитить дорогу от появления колеи в будущем. Об этом сообщили в мэрии.

Ранее дорожники уже провели серьезную подготовку. Они сняли 22 тысячи квадратных метров старого изношенного полотна. Потом на площади более 19 тысяч квадратных метров рабочие уложили выравнивающий слой. Он станет надежной основой для итогового покрытия.

Перед тем как продолжить работы, специалисты проведут лабораторные проверки. Эксперты оценят качество уложенного пробного слоя. После получения положительных результатов начнется полноценный ремонт всей трассы. Общая длина обновленного участка составит 2,4 километра — от ТЭЦ-5 до улицы Взлетной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX