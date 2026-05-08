В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за повреждения могил на кладбище

Уголовное дело возбудили после повреждения могил на Гусинобродском кладбище. Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

На Гусинобродском кладбище в Новосибирске неизвестные повредили захоронения. Об этом стало известно в начале мая, когда в полицию поступило сообщение о происшествии. Сотрудники ведомства сразу приняли заявление и начали проверку. По ее результатам было возбуждено уголовное дело. Об этом КП-Новосибирск рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

- По факту повреждения могильных сооружений возбуждено уголовное дело, - сообщили в ведомстве.

Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать. Также сейчас полиция ищет тех, кто может быть причастен к порче могил.

