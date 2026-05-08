Маршруты общественного транспорта изменятся в Новосибирске 9 мая

В связи с празднованием Дня Победы 9 мая в Новосибирске изменятся маршруты всех видов общественного транспорта. С самого утра и до позднего вечера городские власти перекроют Красный проспект и соседние с ним центральные улицы. Это заставит перевозчиков использовать объездные пути. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Автобусы № 5, 8, 13, 18, 21, 28, 54, 95, 97 и 98 направят в объезд по улицам Советской, Гоголя, Нарымской и Вокзальной магистрали. Троллейбусы № 5, 10, 13 и 36 будут проезжать через улицы Челюскинцев и Нарымскую, минуя закрытые участки. Маршрутные такси № 8, 44, 44а, 45 и 48 также поедут по новым схемам через площади Будагова и Калинина.

На левом берегу с десяти утра до десяти вечера закроют участок улицы Станиславского. В этот период автобусы № 14, 16, 43, 55, 64, 79, 96 и троллейбусы № 4, 24, 35 будут объезжать перекрытую зону по улицам Ватутина и Широкой.

Ограничения коснутся и рельсового транспорта. Трамвай № 13 временно прекратит движение в центре города на пятнадцать минут в период с 21:45 до 22:00. Работу станции метро «Площадь Ленина» могут ограничить: входы и выходы планируют закрыть утром до полудня и вечером после девяти часов. Окончательное решение о закрытии станции примет оперштаб ГУ МВД по городу в зависимости от ситуации.

Подробнее ознакомиться с изменениями маршрутов общественного транспорта можно на сайте мэрии Новосибирска.

