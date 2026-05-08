В Новосибирской области открыли Кубок России по судомодельному спорту

Соревнования по судомодельному спорту проходят в Новосибирской области. Фото: правительство Новосибирской области

В Новосибирской области стартовала 31-я весенняя серия соревнований по судомодельному спорту. «Кубок России» проходит с 7 по 11 мая и посвящен 81-й годовщине Великой Победы. В турнире участвуют более 100 спортсменов разного возраста. Наш регион представляют 18 человек, что больше, чем в прошлом году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Программа началась 7 мая в ГПНТБ. Там открыли выставку, где судьи оценивали точность изготовления копий кораблей. 8 мая в парке «Озеро грез» начались практические испытания на воде. Участники показывают маневры радиоуправляемых моделей, соревнуются в скорости и проводят регату гоночных яхт.

Заместитель губернатора Валентина Дудникова осмотрела площадку соревнований. Она отметила, что судомоделирование объединяет спорт и техническое творчество. Многие модели участники строят вручную в течение нескольких лет. Министр спорта региона Сергей Ахапов сообщил, что новосибирские атлеты стабильно входят в число лидеров страны и часто попадают в национальную сборную.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX