Из Новосибирска отменили рейсы в Сочи, Краснодар, Минеральные Воды и Махачкалу

В Новосибирске отменили несколько рейсов в южные направления и обратно. Пассажиры не смогут улететь в Краснодар, Сочи, Минеральные Воды и Махачкалу. Также отменены рейсы из этих городов в Новосибирск.
Информация появилась на онлайн-табло аэропорта Толмачево.
Ранее «Комсомольская правда» писала, что 13 аэропортов на юге России остановили работу.
