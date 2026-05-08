Производство спортивных товаров в Новосибирской области достигло 248 млн рублей

Новосибирская область заняла пятое место в России по выпуску спортивных товаров. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Новосибирская область вошла в пятерку лидеров среди российских регионов по производству товаров для спорта. На долю области приходится 6,1 процента от общего объема выпуска такой продукции в стране. В Сибирском федеральном округе регион занимает первое место. Местные предприятия производят более половины всех спортивных товаров Сибири. Об этом сообщили в Новосибирскстате.

За первые три месяца 2026 года в области изготовили продукции на 248 млн рублей. Это на 1,8 млн рублей больше, чем за такой же период 2025 года.

В основном региональные предприятия выпускают снаряды и оборудование для физкультуры, гимнастики и атлетики. Также здесь делают инвентарь для фитнес-центров и различных спортивных игр. Кроме товаров для залов, в области производят вещи для активного отдыха. Например, компании поставляют на рынок промысловые лыжи и принадлежности для рыбалки.

