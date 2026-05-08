На фасадах новосибирских школ и больниц вывесили копии Знамени Победы

В Новосибирске на фасадах городских учреждений появились копии Знамени Победы. Те самые воспроизведения штурмового флага, который советские солдаты водрузили над рейхстагом 1 мая 1945 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.
Знамя Победы — это копия штурмового флага Идрицкой стрелковой дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Именно оно было поднято над рейхстагом в Берлине.
Развевающиеся стяги теперь можно увидеть на зданиях учреждений культуры, образования и спорта. Красные флаги, георгиевские ленты и праздничные баннеры создают торжественную атмосферу.
