На фасадах новосибирских школ и больниц вывесили копии Знамени Победы

Красные стяги, георгиевские ленты и баннеры создают праздничную атмосферу в преддверии 9 Мая. Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска.

В Новосибирске на фасадах городских учреждений появились копии Знамени Победы. Те самые воспроизведения штурмового флага, который советские солдаты водрузили над рейхстагом 1 мая 1945 года. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Знамя Победы — это копия штурмового флага Идрицкой стрелковой дивизии 79-го стрелкового корпуса 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Именно оно было поднято над рейхстагом в Берлине.

Развевающиеся стяги теперь можно увидеть на зданиях учреждений культуры, образования и спорта. Красные флаги, георгиевские ленты и праздничные баннеры создают торжественную атмосферу.

