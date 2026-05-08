Более 500 тысяч человек приняла Новосибирская область в годы войны

Новосибирску в 2020 году присвоили звание «Город трудовой доблести». Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирская область сыграла огромную роль в Великой Отечественной войне, став одним из ключевых тыловых центров страны. Регион быстро перестроил экономику, создав мощный военно-промышленный комплекс в тяжелых условиях. Область приняла более 500 тысяч эвакуированных и беженцев. В первые месяцы войны сюда переместили оборудование и кадры 32 заводов. Всего на территории региона разместили более 150 эвакуированных предприятий, включая машиностроительные, химические, металлургические заводы и производства вооружений. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирскстата.

Промышленность области значительно выросла. К 1944 году общий объем продукции увеличился в 5,4 раза по сравнению с 1940 годом. Производство электроэнергии выросло в 2,8 раза, химической промышленности — в 18 раз, а металлообработки — в 19 раз.

Новосибирск стал одним из крупнейших центров по выпуску боеприпасов, вооружения и самолетов. Например, предприятия области изготовили 125 млн снарядов и мин, что составило 27% от общего производства СССР. Авиационный завод имени Чкалова передал фронту 15,8 тысячи самолетов, каждый четвертый истребитель 1941-1945 годов был сделан здесь.

В годы войны в регионе открыли 115 эвакогоспиталей на 63,6 тысячи мест. Медики провели 55 тысяч операций и более 17,5 тысячи переливаний крови. Благодаря их работе, более 80% раненых (около 219 тысяч человек) вернулись на фронт.

Новосибирский театр оперы и балета стал хранилищем для ценных экспонатов Третьяковской галереи, Музея имени Пушкина и Эрмитажа. В область приехали многие театры из Москвы, Ленинграда и других городов.

За героический труд жителей области отметили наградами. Только в Новосибирске 103 тысячи тружеников тыла получили медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», более 2,2 тысячи горожан наградили орденами и медалями. 2 июля 2020 года Новосибирску присвоили почетное звание «Город трудовой доблести».

