В Советском районе Новосибирска для ветеранов ВОВ прошел концерт во дворе дома

Ветеранов ВОВ поздравили с Днем Победы праздничным концертом во дворе их дома в Советском районе Новосибирска. Фото: пресс-служба администрации города Новосибирска

В преддверии 9 Мая в Советском районе Новосибирска организовали праздничный концерт во дворе дома для ветеранов Великой Отечественной войны Льва Яковлевича Савельева и Григория Васильевича Донина. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Фото: пресс-служба администрации города Новосибирска

Евгений Герасимов, глава районной администрации, лично поздравил фронтовиков с 81-й годовщиной Великой Победы. Лев Яковлевич, кандидат физико-математических наук, ушел на войну летом 1943 года. Совсем юный, в 14 лет, он поступил на курсы радистов. Сначала служил на наземных радиостанциях, а в 16 лет – в звании сержанта – летал стрелком-радистом. За заслуги награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За боевые заслуги».

Григорий Васильевич попал на фронт в 1944 году после обучения: в снайперской школе в Тамбове он стал наводчиком станкового пулемета. В составе 112-го гвардейского стрелкового полка дошел до самой Германии. Его храбрость отмечена орденом Красной Звезды и медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».

Фото: пресс-служба администрации города Новосибирска

Праздничный концерт и поздравления для ветеранов прошли во дворе дома, где они проживают, и стали настоящей городской традицией. Участникам ВОВ вручили памятные подарки и медали, пожелав крепкого здоровья, бодрости духа и долголетия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX