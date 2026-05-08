В Новосибирске начали судить семью за избиение двух полицейских

Полицейские приехали на жалобы матери с ребенком, чтобы защитить их от пьяного.

В Новосибирске двое братьев и невестка избили двух полицейских и попали под суд. ЧП случилось в ночь на 5 октября 2025 года в квартире на улице Менделеева.

Двое братьев: 47-летний Егор* и 46-летний Владимир* выпивали дома, там же находились жена Егора Инна* и сожительница Владимира с ребенком. Пьяный Владимир стал угрожать своей жене и ребенку, они вызвали полицию.

Прибывшие сотрудники ППС потребовали угомониться и предложили Владимиру проехать в отдел. В ответ братья с невесткой напали на полицейских, отобрали резиновую дубинку и стали избивать. Один из сотрудников успел вызвать подкрепление, и вскоре дебоширов задержали.

- Первому сотруднику полиции нанесли не менее 9 ударов руками и ногами, а также железной палкой, пытались задушить. В результате у него диагностировали ушибы и отеки. Второму полицейскому нанесли не менее 7 ударов, у него установили сотрясение мозга и гематомы, что расценивается как легкий вред здоровью. При этом нападавшие оскорбляли сотрудников при исполнении, угрожали убийством, - сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Калининского района.

Следователи завели уголовные дела, суд отправил обоих братьев в СИЗО. Инне избрали запрет определенных действий из-за наличия 8-месячного ребенка.

- Ранее подозреваемые не были судимы, работали самозанятыми. Они признали вину, раскаивались. Суд оставил одного из братьев в СИЗО, второму сменил следственный изолятор на домашний арест. Дело рассматривается в Калининском районном суде, - сообщила КП-Новосибирск Екатерина Орлова, помощник прокурора Калининского района.

