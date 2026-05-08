Врач Павлова: «Безглютеновый хлеб содержит много крахмала и лишен клетчатки»

Безглютеновый хлеб содержит много крахмала и лишен клетчатки. Его гликемический индекс часто выше, чем у обычного батона. Врач общей практики Елена Павлова пояснила, что маркетинг создал миф о пользе безглютеновых продуктов, но на самом деле здоровым людям такая пища не нужна. Об этом сообщает издание NEWS.ru.
В таком хлебе нет клетчатки и витаминов группы B, зато много крахмала и сахаров, которые добавляют для имитации текстуры. Павлова посоветовала вместо перехода на безглютеновую диету просто исключить пшеницу на шесть недель, а затем постепенно вернуть, чтобы понять, какие продукты не подходят.
Целиакия — аутоиммунное заболевание, при котором глютен вызывает реакцию против ворсинок тонкого кишечника, встречается примерно у одного процента людей и приводит к остеопорозу и анемии. Для таких пациентов, подчеркнула врач, безглютеновая диета обязательна и необходима на всю жизнь. Здоровым же людям переходить на такие продукты нет смысла.
