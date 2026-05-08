Врач Павлова: «Безглютеновый хлеб содержит много крахмала и лишен клетчатки»

В таком хлебе нет клетчатки и витаминов группы B. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Безглютеновый хлеб содержит много крахмала и лишен клетчатки. Его гликемический индекс часто выше, чем у обычного батона. Врач общей практики Елена Павлова пояснила, что маркетинг создал миф о пользе безглютеновых продуктов, но на самом деле здоровым людям такая пища не нужна. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

В таком хлебе нет клетчатки и витаминов группы B, зато много крахмала и сахаров, которые добавляют для имитации текстуры. Павлова посоветовала вместо перехода на безглютеновую диету просто исключить пшеницу на шесть недель, а затем постепенно вернуть, чтобы понять, какие продукты не подходят.

Целиакия — аутоиммунное заболевание, при котором глютен вызывает реакцию против ворсинок тонкого кишечника, встречается примерно у одного процента людей и приводит к остеопорозу и анемии. Для таких пациентов, подчеркнула врач, безглютеновая диета обязательна и необходима на всю жизнь. Здоровым же людям переходить на такие продукты нет смысла.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX