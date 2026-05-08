В Новосибирской области расширили меры поддержки участников СВО и их семей

Единовременная выплата при заключении контракта выросла до 2,9 млн рублей

В Новосибирской области расширили меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей. В регионе увеличили единовременную выплату для граждан, заключающих контракт с Министерством обороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Теперь при подписании контракта до 30 июня 2026 года военнослужащие смогут получить до 2,9 миллиона рублей сразу при поступлении на службу. Ежемесячное денежное содержание составит от 224 тысяч рублей.

Как сообщили в правительстве региона, особое внимание уделяют комплектованию подразделений войск беспилотных систем. Заключить контракт могут мужчины от 18 до 46 лет, годные по состоянию здоровья. Для новобранцев предусмотрено обязательное двухмесячное обучение.

Предпочтение при отборе отдают кандидатам с технологическими навыками, аналитическими способностями и уверенным владением компьютером. После подписания контракта военнослужащих направляют в учебные центры и на полигоны Минобороны.

