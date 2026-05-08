Биохимик Дивинская: «Безопасной дозы алкоголя не существует»

Миф о пользе красного вина и ресвератрола не имеет доказательной базы.

Употребление даже небольшого количества алкоголя повышает риск развития онкологии. Научно подтвержденной безопасной дозы спиртного для здоровья не существует. Об этом сообщает издание NEWS.ru.

Биохимик и нутрициолог Анна Дивинская пояснила, что масштабный анализ данных из 195 стран с охватом почти 28 миллионов человек показал: даже одна порция алкоголя в день увеличивает вероятность рака. Этанол превращается в печени в ацетальдегид — вещество, которое повреждает ДНК клеток в печени, кишечнике, полости рта и молочной железе.

Миф о пользе красного вина и ресвератрола, по словам Дивинской, не имеет доказательной базы. Чтобы получить терапевтическую дозу из напитка, пришлось бы выпивать сотни литров в день. Доказательная медицина не знает безвредной дозы алкоголя.

