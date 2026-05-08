В бийском поселке закрылся единственный магазин из-за угроз продавцам

В бийском поселке Одинцовский временно закрылся единственный продуктовый магазин из-за постоянных хулиганских выходок посетителей. Сотрудницы торговой точки заявили о намерении уволиться, так как больше не хотят рисковать своей безопасностью. Об этом сообщает издание «Бийский рабочий».

По словам директора магазина Натальи Беловой, компания подвыпивших мужчин регулярно грубит, ругается матом, разбивает товары и угрожает продавцам. Один из посетителей на глазах у пожилых людей демонстрировал гениталии. Директор рассматривала варианты с наймом охранника и тревожной кнопкой, но охранник слишком дорог, а полиция не успевает приехать до того, как хулиганы скроются.

В отделе полиции «Приобский» задержали 31-летнего бийчанина и оформили на него статью за мелкое хулиганство. Однако Белова считает, что проблему это не решит, ведь дебоширы живут здесь же. По ее мнению, переломить ситуацию могло бы общественное порицание со стороны односельчан, но многие не хотят признавать своих родственников.

Сейчас из магазина вывозят скоропортящиеся продукты в другую точку в село Фоминское. Жителям Одинцовки теперь придется ездить за хлебом и молоком в город или соседнее село. Перспективы возобновления работы магазина остаются неясными.

