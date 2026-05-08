Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпецпроектыСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
+23°
Радио
Реклама
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 мая 2026 7:14

После «Бессмертного полка» в парках Новосибирска пройдет праздничная программа

В честь 9 Мая в городе организованы концерты, мастер-классы и выставки
Валерия МОРГУНЕНКО
Новосибирцы смогут посетить праздничную программу «Залпы Победы» в городских парках 9 мая.

Новосибирцы смогут посетить праздничную программу «Залпы Победы» в городских парках 9 мая.

Фото: Андрей ГРЕБНЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В парках Новосибирска после шествия «Бессмертного полка» состоится праздничная программа «Залпы Победы», приуроченная к 9 Мая. О местах и времени тематических мероприятий рассказали в администрации города.

Новосибирцы смогут посетить концерты, интерактивные площадки и выставки, поучаствовать в мастер-классах и присоединиться к народным гуляниям. Кроме того, впервые празднование Дня Победы состоится в новом Бугаков-парке, где также развернется полевая кухня.

В городском зоопарке праздничная программа продлится с 11:00 до 17:00: сыграет духовой оркестр Росгвардии, пройдет выставка оружия и экипировки с показательным боем, шоу «Казачьи сабли» и ряд других развлекательных активностей.

У Монумента Славы в 17:50 закружится «Победный вальс» – городской молодежный флешмоб, в котором примут участие около 200 школьников, студентов и активистов. Танец под открытым небом дополнит театрализованное представление.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX