После «Бессмертного полка» в парках Новосибирска пройдет праздничная программа

Новосибирцы смогут посетить праздничную программу «Залпы Победы» в городских парках 9 мая.

В парках Новосибирска после шествия «Бессмертного полка» состоится праздничная программа «Залпы Победы», приуроченная к 9 Мая. О местах и времени тематических мероприятий рассказали в администрации города.

Новосибирцы смогут посетить концерты, интерактивные площадки и выставки, поучаствовать в мастер-классах и присоединиться к народным гуляниям. Кроме того, впервые празднование Дня Победы состоится в новом Бугаков-парке, где также развернется полевая кухня.

В городском зоопарке праздничная программа продлится с 11:00 до 17:00: сыграет духовой оркестр Росгвардии, пройдет выставка оружия и экипировки с показательным боем, шоу «Казачьи сабли» и ряд других развлекательных активностей.

У Монумента Славы в 17:50 закружится «Победный вальс» – городской молодежный флешмоб, в котором примут участие около 200 школьников, студентов и активистов. Танец под открытым небом дополнит театрализованное представление.

