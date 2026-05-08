В Новосибирской области с помощью ИИ нашли около 120 пропавших детей

Опыт региона отметил глава «Ростеха» на встрече с Владимиром Путиным Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов доложил президенту России Владимиру Путину об итогах работы компании за 2025 год и отдельно отметил цифровые проекты, внедренные в регионах. Об этом написал губернатор Андрей Травников в своем телеграм-канале.

В качестве успешного примера системы видеоаналитики с использованием искусственного интеллекта он привел сервис «Розыск пропавших детей», который работает в Новосибирской области. По данным региональных властей, в 2025 году с его помощью удалось найти около 120 пропавших детей.

Новосибирская область стала первым регионом России, где внедрили такую систему поиска несовершеннолетних с применением ИИ. После обращения в службы 112 или 102 фотография ребенка загружается в систему биометрической видеоаналитики менее чем за 10 минут.

Кроме того, в регионе продолжает развиваться аппаратно-программный комплекс «Безопасный город». По итогам 2025 года с его помощью задержали более 2800 человек, находившихся в розыске. Это на 60% больше, чем годом ранее.

