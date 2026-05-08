ТУАД призвало новосибирцев соблюдать ПДД в майские праздники

В период выходных многие жители массово выезжают за город.

В Новосибирской области водителей призвали строго соблюдать правила дорожного движения в майские праздники. Самый высокий риск аварий прогнозируют на направлениях в Алтай, Томск, Ленинск-Кузнецкое и на Ордынской трассе. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области.

В управлении отметили, что в период выходных многие жители массово выезжают за город. Именно на этих маршрутах традиционно растет число ДТП. Сотрудники ведомства обратились к автомобилистам с просьбой не превышать скорость, не выезжать на встречную полосу и не садиться за руль пьяными.

В ТУАД подчеркнули, что такие нарушения создают смертельную угрозу, а статистика аварий стоит за сломанными судьбами. Водителей попросили думать о близких, которые ждут их дома, и быть внимательнее на дорогах.

