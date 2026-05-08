После аномального тепла в Новосибирск придет резкое похолодание

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП». Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске после теплых праздничных выходных ожидается резкое похолодание. Если 10 мая воздух прогреется до +17 градусов, то уже 11 мая дневная температура опустится до +6. Об этом стало известно из сервисов мониторинга погоды.
В воскресенье, 10 мая, в городе сохранится почти летняя погода. Днем синоптики прогнозируют до +17 градусов и сильный западный ветер с порывами до 10 метров в секунду. К ночи температура снизится до +6.
Уже в понедельник, 11 мая, в Новосибирске резко похолодает. Утром ожидается всего +2 градуса, днем — около +6, а ночью столбики термометров опустятся до +1.
Прохладная погода сохранится и во вторник, 12 мая. Днём воздух прогреется лишь до +6 градусов, ночью ожидается около +2.
При этом в городе продолжит дуть сильный ветер скоростью до 8 метров в секунду.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция: (383) 289-91-00
Мессенджеры: 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru