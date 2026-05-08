В центре Новосибирска на два месяца ограничат движение по улице Советской

В Новосибирске с 12 мая ограничат движение транспорта по улице Советской. Причиной станет техническое перевооружение теплосети. Об этом сообщает пресс-служба СГК Новосибирска.
Как сообщили специалисты, работы пройдут на участке от улицы Фрунзе до улицы Державина. Здесь планируют заменить участок тепломагистрали диаметром 500 миллиметров общей протяженностью 306 метров в однотрубном исчислении.
Ограничения будут действовать с 12 мая по 15 июля.
Водителей просят заранее планировать маршрут и обращать внимание на временные дорожные знаки. Также горожанам принесли извинения за возможные неудобства.
