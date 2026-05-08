В Новосибирске 200 школьников и студентов станцуют вальс Победы 9 мая

На Монументе Славы в Новосибирске 9 мая пройдет городской молодежный флешмоб «Победный вальс» в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Танцевальное мероприятие начнется в 17 часов 50 минут по адресу улица Станиславского, 7. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В этом году под открытым небом победный танец исполнят около двухсот школьников, студентов и активистов молодежных центров. Вальс станет символом связи поколений и благодарности за подвиг предков. Танец будут сопровождать театрализованные элементы.

Организатором флешмоба выступает молодежный центр «Современник» при поддержке управления молодежной политики мэрии и администрации Ленинского района. За четыре года проведения акции в ней поучаствовали более трехсот молодежных пар Новосибирска.

