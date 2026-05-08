Более 30 нарушений выявили в Новосибирске во время рейдов против питбайков

В Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Питбайк», направленное на снижение аварийности с участием мототранспорта. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.
За четыре дня рейдов полицейские выявили 32 административных нарушения, допущенных водителями мотоциклов и питбайков.
Среди нарушений — семь случаев управления мототехникой без водительских прав, один отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также перевозка пассажиров с нарушением правил, отсутствие полисов ОСАГО и нарушения при регистрации транспорта.
Особое внимание инспекторы уделяли несовершеннолетним водителям мототехники.
В Госавтоинспекции напомнили родителям, что управление питбайками и мотоциклами требует специальных навыков и соблюдения правил дорожного движения.
