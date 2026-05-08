Более 30 нарушений выявили в Новосибирске во время рейдов против питбайков

Среди нарушителей оказались несовершеннолетние водители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске сотрудники Госавтоинспекции проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Питбайк», направленное на снижение аварийности с участием мототранспорта. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области.

За четыре дня рейдов полицейские выявили 32 административных нарушения, допущенных водителями мотоциклов и питбайков.

32 нарушения за 4 дня: в Новосибирске полицейские проводят оперативно-профилактическое мероприятие «Питбайк»

Среди нарушений — семь случаев управления мототехникой без водительских прав, один отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также перевозка пассажиров с нарушением правил, отсутствие полисов ОСАГО и нарушения при регистрации транспорта.

Особое внимание инспекторы уделяли несовершеннолетним водителям мототехники.

В Госавтоинспекции напомнили родителям, что управление питбайками и мотоциклами требует специальных навыков и соблюдения правил дорожного движения.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX