Роспотребнадзор советует новосибирцам покупать охлажденное мясо для шашлыка

С наступлением теплого сезона жителям Новосибирской области рассказали об основных критериях при выборе мяса для шашлыка. Подробностями поделились в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Рекомендуется приобретать продукты, в том числе мясо, исключительно в стационарных торговых точках, убедившись в наличии сопроводительных документов. По возможности стоит покупать охлажденное мясо вместо замороженного. Замороженное мясо нужно разморозить за сутки в холодильнике, чтобы сохранить структуру и полезные свойства продукта.

Качественное мясо должно иметь влажную, слегка глянцевую поверхность без слизи и кровяных следов, а также плотную и упругую консистенцию. При покупке замаринованного шашлыка стоит отдавать предпочтение специализированным торговым точкам, где соблюдаются условия хранения, а сотрудники имеют действующие медицинские книжки.

При покупке нужно обращать внимание на состав продукции, дату изготовления и состояние упаковки, чтобы она не была повреждена.

