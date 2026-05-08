Под Новосибирском водитель фуры получил тяжелые травмы в ДТП на трассе «Иртыш»

Фото: Алексей БУЛАТОВ.
На трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области произошло серьезное ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Авария случилась утром 2 мая на перекрестке федеральной трассы и дороги в сторону рабочего поселка Чаны. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции по Новосибирской области.
Как сообщили в Государственной инспекции труда по Новосибирской области, 61-летний водитель-экспедитор ехал на грузовике с прицепом со стороны Новосибирска в направлении Омска. В какой-то момент фура столкнулась с другим грузовым автомобилем, который остановился на попутной полосе движения.
После удара водителя зажало в кабине. Спасатели деблокировали мужчину и передали медикам скорой помощи.
Пострадавший получил тяжелые травмы. Сейчас он находится на лечении в Чановской центральной районной больнице.
По факту происшествия создана комиссия по расследованию несчастного случая. Специалистам предстоит установить причины и обстоятельства аварии, а также проверить документы, связанные с трудовой деятельностью водителя.
При выявлении нарушений трудового законодательства будут приняты меры административного характера.
