Под Новосибирском водитель фуры получил тяжелые травмы в ДТП на трассе «Иртыш»

Мужчину зажало в кабине после столкновения двух грузовиков

На трассе Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области произошло серьезное ДТП с участием двух грузовых автомобилей. Авария случилась утром 2 мая на перекрестке федеральной трассы и дороги в сторону рабочего поселка Чаны. Об этом сообщает пресс-служба Гострудинспекции по Новосибирской области.

Как сообщили в Государственной инспекции труда по Новосибирской области, 61-летний водитель-экспедитор ехал на грузовике с прицепом со стороны Новосибирска в направлении Омска. В какой-то момент фура столкнулась с другим грузовым автомобилем, который остановился на попутной полосе движения.

После удара водителя зажало в кабине. Спасатели деблокировали мужчину и передали медикам скорой помощи.

Пострадавший получил тяжелые травмы. Сейчас он находится на лечении в Чановской центральной районной больнице.

По факту происшествия создана комиссия по расследованию несчастного случая. Специалистам предстоит установить причины и обстоятельства аварии, а также проверить документы, связанные с трудовой деятельностью водителя.

При выявлении нарушений трудового законодательства будут приняты меры административного характера.

