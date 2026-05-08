Новосибирская ГЭС проведет сброс воды с древесиной 11 мая

Плавающие бревна опасны для владельцев маломерных судов. Фото: мэрия Новосибирска

На Новосибирской ГЭС 11 мая проведут технологический пропуск плавающей древесины через водосливную плотину. В результате сброса воды из реки Обь ниже по течению вынесет бревна. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Пропуск древесины продлится с 2:30 ночи до 7:30 утра. Специалисты предупреждают, что плавающие бревна опасны для владельцев маломерных судов. Больше всего риск угрожает надувным лодкам, катерам и гидроциклам.

Судовладельцам настоятельно советуют быть предельно осторожными 11 мая. Лучше всего вообще не выходить на воду в этот день. Кроме того, древесина, которая скопится у берега, может быть неустойчивой и привести к травмам. Если вы планируете отдыхать у реки, не оставляйте детей без присмотра.

