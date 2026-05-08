В Новосибирске бесплатно покажут фильмы в честь Дня Победы

8 мая в 15:00 в Доме да Винчи покажут «Балладу о солдате». Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на День Победы организуют бесплатные кинопоказы. Фильмы можно будет посмотреть 8 и 9 мая в центре культуры и отдыха «Победа», а также в арт-платформе Дом да Винчи.

8 мая в 15:00 в Доме да Винчи покажут «Балладу о солдате» Григория Чухрая. Вход на сеанс свободный. 9 мая в «Победе» показы начнутся с 9 утра. В программе заявлен фильм «Баллада о солдате». Также в 14:00 новосибирский режиссер Павел Меняйло представит цикл интервью с ветеранами. В 15:45 начнется «Судьба человека» по роману Шолохова. В 17:20 покажут фильм 2002 года «Звезда» о работе разведчиков, а в 17:40 — картину «Иди и смотри».

Завершит программу в 17:40 фильм «Офицеры» об истории дружбы двух военных с 1920-х по 1960-е годы. 10 мая в 13:00 снова покажут интервью с ветеранами.

