Под Новосибирском сибирячку оштрафовали за фиктивную регистрацию иностранца

Суд назначил женщине штраф с рассрочкой платежа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Колыванский районный суд Новосибирской области вынес приговор Татьяне Жуковой по делу о фиктивной регистрации иностранного гражданина. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Как установил суд, 3 декабря 2025 года женщина зарегистрировала гражданина Республики Таджикистан в доме в селе Кандаурово Колыванского района. При этом фактически предоставлять ему жильё для проживания она не собиралась.

Действия подсудимой квалифицировали по статье 322.2 УК РФ — фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства.

В ходе рассмотрения дела Татьяна Жукова полностью признала вину и попросила рассмотреть уголовное дело в особом порядке — без проведения судебного разбирательства.

Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. Выплачивать сумму она сможет в рассрочку — по 10 тысяч рублей ежемесячно в течение шести месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX