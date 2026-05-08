Под Новосибирском сибирячку оштрафовали за фиктивную регистрацию иностранца

Колыванский районный суд Новосибирской области вынес приговор Татьяне Жуковой по делу о фиктивной регистрации иностранного гражданина. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.
Как установил суд, 3 декабря 2025 года женщина зарегистрировала гражданина Республики Таджикистан в доме в селе Кандаурово Колыванского района. При этом фактически предоставлять ему жильё для проживания она не собиралась.
Действия подсудимой квалифицировали по статье 322.2 УК РФ — фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства.
В ходе рассмотрения дела Татьяна Жукова полностью признала вину и попросила рассмотреть уголовное дело в особом порядке — без проведения судебного разбирательства.
Суд учел смягчающие обстоятельства и назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. Выплачивать сумму она сможет в рассрочку — по 10 тысяч рублей ежемесячно в течение шести месяцев.
Приговор пока не вступил в законную силу.
