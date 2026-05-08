Жителя Новосибирской области осудили за хранение запрещенных веществ

Суд назначил мужчине условный срок

Карасукский районный суд Новосибирской области вынес приговор Александру Каменскому по делу о незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по Новосибирской области.

Как установил суд, житель региона в Баганском районе собрал части дикорастущего растения для личного употребления. Наркотическое средство он хранил у себя дома до момента, пока его не обнаружили и не изъяли сотрудники полиции.

Общая масса изъятого вещества составила 395,7 грамма, что по законодательству считается крупным размером.

Действия мужчины квалифицировали по ч. 2 ст. 228 УК РФ — незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта.

При назначении наказания суд учел характер преступления, данные о личности подсудимого и смягчающие обстоятельства.

Александра Каменского признали виновным и назначили ему 3 года 3 месяца лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.

