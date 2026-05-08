С начала года в Новосибирской области произошло 218 ДТП с пешеходами

За первые четыре месяца 2026 года в ДТП погибло 11 пешеходов.

По данным за январь-апрель 2026 года, на территории Новосибирской области произошло 218 ДТП с пешеходами, в результате которых погибли 11 человек и еще 222 получили травмы различной степени тяжести.

ГАИ Новосибирской области призывает пешеходов соблюдать правила дорожного движения и переходить дорогу только по пешеходным переходам и на зеленый сигнал светофора, осматриваться по сторонам и не пользоваться гаджетами и наушниками при переходе проезжей части.

