В парках Новосибирска высадили 1000 гераней ко Дню Победы

Впереди высадка еще 23 тысяч однолетних растений. Фото: МАУ «Дирекция городских парков»

В парках Новосибирска к 9 мая высадили 1000 кустов пеларгонии у мемориальных зон. Цветы появились у памятника воинам, умершим от ран в госпиталях, в парке «Березовая роща», на Аллее ветеранов УВД в «Центральном» и у мемориала морякам и речникам на «Михайловской набережной». Об этом сообщили в пресс-службе МАУ «Дирекция городских парков».

Для оформления выбрали герань, потому что она не боится весенних заморозков и хорошо переносит перепады температур. Благодаря этому цветы распустились раньше обычного срока, и парки полностью готовы к празднику.

Сотрудники дирекции уточнили, что впереди высадка еще 23 тысяч однолетних растений на всех парковых территориях города.

