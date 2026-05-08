Военнослужащего в Новосибирске осудили за самовольный уход из части

Суд назначил ему два года условно Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес приговор военнослужащему Ай-Дашу Донгаку, которого признали виновным в самовольном оставлении воинской части. Об этом сообщает пресс-служба 2-го Восточного военного суда.

Как установил суд, 9 декабря 2025 года мужчина решил временно уклониться от прохождения службы и покинул расположение части. После этого он уехал к месту жительства в Новосибирск, где проводил время по своему усмотрению.

Спустя четыре дня, 13 декабря, военнослужащего обнаружили сотрудники группы розыска. После задержания его доставили обратно в воинскую часть.

Суд назначил Ай-Дашу Донгаку наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Приговор уже вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX