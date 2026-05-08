Незаконные свалки ликвидируют за 10,2 млн рублей в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска ликвидируют незаконные свалки за 10,2 миллиона рублей. Работы проведут в 2026 году по заказу муниципального казенного учреждения «Октябрьское». Информация размещена на сайте Гисторги.

Заявки от подрядчиков принимают до 19 мая 2026 года. Сам контракт заключат на срок с даты подписания до 15 октября 2026 года. Исполнителю предстоит собирать и вывозить отходы четвертого и пятого класса опасности, а также растительные остатки — ветки и стволы деревьев. Перед транспортировкой стволы нужно распилить на куски длиной не более 40 сантиметров. Все отходы отвезут на специализированный полигон.

Также подрядчик будет убирать территорию рядом со свалками: дороги, тротуары, зеленые зоны и береговые полосы. До начала работ, в процессе и после завершения он обязан делать фотоснимки.

