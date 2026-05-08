Новосибирцы получили допштрафы за просрочку экологических платежей

Жители Новосибирской области не оплатили экологический штраф вовремя и получили новые взыскания.

Жители Новосибирской области получили дополнительные штрафы за просрочку экологических платежей. Мировые судьи Заельцовского, Кировского и Ордынского районов подтвердили законность взысканий. Об этом сообщили в пресс-службе Минприроды региона.

Ранее граждане были привлечены к ответственности за нарушения при обращении с отходами. Однако свои обязательства они не выполнили и задолженности не погасили. По решению судов им назначили новый штраф – в два раза больше первоначального.

В ведомстве напомнили, что за несвоевременную оплату штрафа предусмотрена ответственность. Среди санкций – штраф в двойном размере, арест до 15 суток или обязательные работы до 50 часов.

