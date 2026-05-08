В Новосибирске ввели новые правила в системе маркировки «Честный знак»

Предприниматели Новосибирска станут маркировать «Честным знаком» кондитерские изделия, технику и стройматериалы. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 мая новосибирский бизнес коснулись изменения перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке в системе «Честный знак». Теперь в нее необходимо включать электронику, строительные материалы и сложные кондитерские изделия. Подробностями нововведений поделились в пресс-службе центра «Мой бизнес» Новосибирской области.

В список новых категорий товаров попали цемент и сухие смеси, а также торты, пирожные, рулеты и круассаны. Кроме того, с марта 2026 года уже маркируют печенье, вафли, мармелад, зефир и пастилу.

Также «Честным знаком» должна быть помечена радиоэлектронная продукция – смартфоны, ноутбуки, светотехника и другое. По данным Высшей Школы Экономики, до 20% техники на рынке являются нелегальными. Из-за этого добросовестные компании теряют более 50 млрд рублей каждые шесть лет.

Для новосибирских предпринимателей проводятся бесплатные консультации о новых требованиях маркировки в центре поддержки и развития предпринимательства «Мой бизнес».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX