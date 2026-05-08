УАЗ перевернулся на бок после столкновения с авто в Новосибирске

В Новосибирске на пересечении улиц Фрунзе и Кошурникова произошло столкновение двух машин. Об этом сообщил читатель КП-Новосибирск.
Отечественный внедорожник УАЗ Патриот после удара с японским кроссовером Nissan X-Trail опрокинулся на левую сторону. Японская машина по инерции продолжила движение и врезалась в рекламную опору.
В региональном управлении ГАИ рассказали, что в этой аварии никто не пострадал. ДТП оформили с материальным ущербом.
