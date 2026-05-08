Новосибирца осудили за долг по алиментам свыше 1,5 млн рублей

Из заработка осужденного будут удерживать 10%.

Жителя Карасука Новосибирской области осудили за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетней дочери. Общая задолженность мужчины превысила 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В 2025 году этого мужчину уже привлекали к административной ответственности за неуплату алиментов. Тогда мировой судья назначил ему 40 часов обязательных работ. Однако должник на путь исправления не встал и продолжил уклоняться от обязанностей по содержанию дочери.

Из-за неоднократной неуплаты алиментов без уважительных причин в отделе судебных приставов по Карасукскому округу возбудили уголовное дело по первой части статьи 157 Уголовного кодекса. Дело с обвинительным актом передали в прокуратуру Карасукского района.

Заместитель прокурора утвердил обвинение и направил дело в Карасукский районный суд. В суде подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном. Суд учел мнение государственного обвинителя и назначил виновному наказание в виде принудительных работ на шесть месяцев. Из заработка осужденного будут удерживать 10%.

