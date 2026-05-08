В Бердске зафиксировали 51 обращение по укусам клещей в 2026 году

Всего с начала сезона зарегистрировали 951 обращение. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Бердске с начала сезона зарегистрировали 51 случай укуса клещей. За 18-ю неделю 2026 года в Новосибирской области зафиксировали 760 обращений в больницы по поводу присасывания клещей. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Всего с начала сезона зарегистрировали 951 обращение. Это в два раза меньше, чем за тот же период прошлого года, когда было 1891 случай. Больше всего случаев укусов зафиксировали в Искитимском районе — 111, в Тогучинском районе — 88, а также в Бердске — 51.

Присасывание клещей также отметили в Калининском, Центральном и Дзержинском районах Новосибирска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX