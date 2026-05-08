Полицейские Новосибирска выявили 9 нелегальных работников на складе

В ходе рейда на складе Новосибирска выявили девять законно трудящихся иностранцев. Фото: скриншот видео ГУ МВД России по Новосибирской области

В Калининском районе Новосибирска прошел совместный рейд полиции и Росгвардии по проверке соблюдения миграционного законодательства. В результате были обнаружены нарушители, работающие без необходимых документов – часть иностранцев выдворят из страны. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России по Новосибирской области.

По итогам рейда девять иностранных граждан привлечены к административной ответственности за незаконную трудовую деятельность. Из них 5 человек находились в России нелегально. Их принудительно депортируют из страны, а также запретят въезд в РФ на пять лет.

Кроме того, каждый нарушитель получил штраф в размере 2 тысяч рублей. Теперь полиция ищет работодателя, нанявшего иностранцев к нелегальной работе. Если за последний год он уже привлекался за подобное нарушение, штраф за каждого незаконно трудящегося составит 800 тысяч рублей.

