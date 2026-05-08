«Россети Новосибирск» ведут постоянный мониторинг пожароопасной обстановки вблизи энергообъектов

В компании «Россети Новосибирск» подготовку к этим сезонным рискам начинают задолго до потепления.

- В начале года был сформирован план работ по обеспечению надёжной работы энергообъектов в пожароопасный сезон. В него вошли около 40 мероприятий, - уточняет главный инженер компании Владимир Герасимов. – Кроме того, на основе анализа прошлых лет определены районы и объекты, которые находятся на особом контроле специалистов компании.

Энергетики уже провели проверки содержания подстанций и линий электропередачи (ЛЭП), систем сигнализации и оповещения, инструктажи и тренировки персонала, укомплектованности средствами пожаротушения и необходимым инвентарем. Для снижения рисков распространения пожаров также создаются минерализованные полосы. На практике это выглядит так: вдоль ЛЭП бульдозеры и тракторы опахивают землю, где нет травы. Огонь просто не может перешагнуть через этот «ров».

- В числе ключевых задач - расчистка охранных зон ЛЭП от сухой растительности, валежника и древесно-кустарниковой поросли, - дополняет начальник отдела энергетики и газификации Министерства ЖКХ Новосибирской области Елена Афанасьева. Эти мероприятия выполняются в рамках ремонтной программы сетевой организации.

Только за прошлый год энергетики «Россети Новосибирск» провели расчистку трасс ЛЭП на площади 1 295 га, в том числе благодаря использованию современной высокопроизводительной техники. Например, одна из моделей мульчеров за 8 часов может очистить до 1,3 га, причем она справляется с измельчением стволов деревьев диаметром до 30 см.

В настоящее время специалисты компании осуществляют постоянный мониторинг оперативной обстановки, энергообъекты в районах с высоким уровнем пожароопасности находятся под постоянным контролем. В сетевой организации приняты все необходимые меры для того, чтобы электросети региона бесперебойно функционировали в период сезонных рисков. По вопросам обмена оперативной информацией налажено взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Новосибирской области, органами власти, администрациями и муниципальными образованиями.

Но усилий только энергетиков недостаточно, поэтому в «Россети Новосибирск» призывают жителей региона не допускать нарушений правил безопасности – не разводить открытый огонь (в т.ч. для приготовления пищи), не сжигать сухую траву и листья вблизи энергообъектов и других местах.

При обнаружении возгораний вблизи ЛЭП немедленно сообщите по номеру 112 или на «Светлую линию» энергетиков 8-800-220-0-220.